Зеленский и президент Евросовета обсудили пандемию коронавируса и вопрос отмены антироссийских санкции

03.04.2020, 8:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в Украине и пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

“Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, потерявших близких людей, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом”, – сказал Зеленский.

Он говорил о важности скоординированных усилий для преодоления пандемии, о решении гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также о сохранении беспрепятственного движения товаров через границы.

“Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению “зеленых” коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик”, – отметил украинский президент.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

“Президент Европейского совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности”, – говорится в сообщении.

Стороны также говорили о ситуации с безопасностью на Донбассе и о состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандской формате.

“Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ”, – отметили в пресс-службе украинского президента.

Собеседники также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина – ЕС и шестому саммиту “Восточного партнерства”.

После аннексии Крыма РФ и начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года Европейский союз в несколько этапов ввел экономические санкции против России.

Во время видеоконференции лидеров “Большой двадцатки” 26 марта 2020 года Путин заявил, что из гуманитарных соображений нужно отменить ограничительные меры для облегчения взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

“Это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи”, – добавил Путин.

2 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заблокировала инициированный РФ проект резолюции Генассамблеи ООН “Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)”, которая предусматривает запуск процесса отмены международных санкций.