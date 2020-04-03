 

Число погибших от COVID-19 в мире превысило 53 тыс.

03.04.2020, 8:42, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 1 016 128 человек. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса.

Умерли от COVID-19 (болезни, которую вызывает коронавирус) 53 146 человек, выздоровели 211 615.

В США число инфицированных составляет 245 540, 6053 умерли, 9148 выздоровели.

На втором месте Италия со 115 242 заразившимися, 13 915 погибшими и 18 278 излечившимися.

Показатели Испании приближаются к итальянским – там заболели 112 065 человек, умерли 10 348.

Германия на четвертом месте с 84 794 инфицированными и 1107 умершими.

Китай, откуда началась вспышка нового вируса, сейчас находится на пятом месте. Там, по данным властей, число заразившихся достигло 82 456, умерших 3326, выздоровевших – 76 724.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 22.00 2 апреля зарегистрировано 897 случаев заболевания. Умерло 22 человека, 19 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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