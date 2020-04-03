 

В Бурятии врачи провели телеконсультацию с московскими и израильскими коллегами

03.04.2020, 8:37, Новости дня

В Бурятии врачи в режиме телеконсультации согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами.

В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 77 пациентов. Это граждане, прибывшие из-за границы и обратившиеся с респираторными симптомами. По состоянию на 3 апреля диагноз подтвержден у 30 жителей республики.

Как рассказала ГТРК "Бурятия" главный врач Республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова: "Мы по всем пациентам провели телемедицинскую консультацию с Федеральным центром анестезиологии и реаниматологии в Москве. А также консультировались с профессором из Израиля по тактике лечения коронавирусной инфекции. Наши действия признаны правильными, своевременными и изменениям не подлежали".

Республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации в период карантина отслеживает обеспечение лекарствами пожилых и маломобильных людей на дому. Лекарства доставляют волонтеры, Индивидуально отрабатывают обеспечение по льготным рецептам. На 2 апреля более 180 жителей республики было обслужено, рецепты выписаны. Вторую неделю активно помогают студенты медицинского колледжа, которые также осуществляют эту работу, — подчеркнули в штабе.

Главный врач больницы обратилась к жителям Улан-Удэ соблюдать режим самоизоляции, это быстрее поможет стихнуть эпидемическому процессу. К тому же, социальная ответственность граждан поможет и медработникам избежать долгой тяжелой нагрузки.

Текст:

ГТРК "Бурятия"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Киеву напомнили о невыплаченных бывшим пленным компенсациях

17.02 / Антираковый эффект зеленого чая объяснили китайские ученые

10.03 / В Москве выбрано место для строительства госпиталя для борьбы с коронавирусом

09.02 / Девушка утонула в Неве после корпоратива. Найдено тело

23.02 / The National Interest похвалил российские подлодки и объяснил ненужность авианосцев

11.02 / В США ради строительства “стены Трампа” взорвали священные захоронения индейцев

12.03 / ОПЕК отправила РФ приглашение для участия в техкомитете 18 марта

20.02 / Дело Стоуна: судья готовится вынести приговор

22.03 / В России проходят акции против обнуления президентских сроков Путина

25.02 / Владельцы карт “Мир” от Сбербанка смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска