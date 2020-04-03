Вильфанд: восток России ждет фантастическое тепло

03.04.2020, 8:37, Новости дня

В пятницу в Москве и Подмосковье будет облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, температура повысится до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков.

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметра ртутного столба.

На следующей неделе температура на Азиатской территории РФ превысит норму на 16-18 градусов, на Европейской части страны температура будет немного выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Особенно тепло будет в Средней Сибири, в Красноярском крае — на 16-18 градусов выше нормы. Север Красноярского края будет охвачен температурой от 0 до +4 градусов.

В Новосибирске и Омске +15 градусов, хотя, в это время там должен еще лежать снег.

В воскресенье в Омской области будет около +10 градусов, а в понедельник +10, +15. В Томской области — +7, +10 градусов, в Новосибирской области — +10, +15 градусов, в Алтайском крае — +10…+15, в Горном Алтае — +15…+18 градусов, в Кемерово — +10, +18.

"Невероятно высокие температуры. В Красноярске будет +10 градусов. На севере фантастическое тепло. На севере Красноярского края в Эвенкии +4. Это что-то запредельное", — сказала Вильфанд.

Он пояснил, что такое тепло связано с приходом очень теплых воздушных масс из Монголии, Китая и юга Азиатский республик.

По словам метеоролога, в первой половине следующей недели погода будет умеренно теплой. Температуры будет выше нормы на 2-3 градуса.

Он отметил, что "сумасшедших" отклонений не будет.