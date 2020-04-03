Баскетбольная Евролига может собрать всех участников в Москве

03.04.2020, 8:37, Новости дня

Руководители главного континентального баскетбольного турнира – Евролиги, — рассматривает несколько вариантов завершения сезона. Один из них предусматривает проведение оставшихся матчей в одном или нескольких городах Старого Света, если не все команды смогут играть на своих площадках.

Как уже сообщали Вести.Ru, 12 марта Евролига приостановила все матчи своего регулярного чемпионата (параллельно остановился и Еврокубок) на фоне пандемии коронавируса. В чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля, всего командам осталось провести 78 матчей.

Теперь по сути дела у организаторов есть два варианта развития событий, сообщает испанская EL Pais. Один – обычный, когда перенесенные матчи пройдут на стадионах всех команд-участниц, а второй – более быстрый по времени, когда игры примут один или несколько городов.

В числе таких городов называются, в первую очередь, турецкий Стамбул, греческие Афины и Москва. В столице РФ рассматривается возможность проведения игр на площадках московского "Мегаспорта" и на подмосковной "Арене Мытищи". Не исключено, что при этом матчи могут пройти и при пустых трибунах.