 

В «вынужденные нерабочие дни» денег дадут только на минималку

03.04.2020, 8:39, Новости дня

Правительство России и банки уточнили финальные параметры госпрограммы кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Коммерческие банки будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4.

При этом, сумма кредита на выплату заработной платы будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит. Но это гораздо меньше реальных зарплат.

Президент Владимир Путин продлил до 30 апреля нерабочие дни с сохранением зарплат сотрудникам. Губернаторы также смогут приостанавливать работу отдельных компаний независимо от формы их собственности, говорится в опубликованном указе президента. Продолжать работу должны непрерывно действующие, «выполняющие неотложные работы» компании, медицинское учреждения, аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Органы власти и СМИ должны определить число сотрудников, которые должны работать в объявленные нерабочие дни.



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