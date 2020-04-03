 

Стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+

03.04.2020, 8:30, Новости дня

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе, сообщил источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

«Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», – сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча стран ОПЕК+.

Собеседник агентства не уточнил, в каком формате могут быть организованы переговоры.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Напомним, сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях РФ и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Ее не удавалось продлить из-за разногласий двух крупнейших участников: Москва предлагала сохранить прежние условия, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.

17.02 / Путин ответил на 20 вопросов ТАСС

26.03 / Российский игрок НХЛ предпочел переждать коронавирус в Череповце вместо Нью-Йорка

07.02 / Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланов арестован

07.03 / “Динамо” обыграло “Тамбов” благодаря голу Комличенко

25.02 / Экс-посол Грузии Катамадзе стал вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков

19.02 / Затраты на президентский автопарк в Украине снизились в 2019 году в полтора раза

19.02 / Актриса из “Макбета” умерла от болезни Паркинсона

06.03 / Загоревшаяся в Химках школа бокса частично обрушилась

13.02 / Репетитор-педофил заставлял школьницу переодеваться в вещи возлюбленной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска