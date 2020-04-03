Стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+

03.04.2020, 8:30, Новости дня

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе, сообщил источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

«Встреча может состояться на следующей неделе. Мы начали коммуникации со странами по этому вопросу», – сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос, когда может состояться встреча стран ОПЕК+.

Собеседник агентства не уточнил, в каком формате могут быть организованы переговоры.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Напомним, сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях РФ и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Ее не удавалось продлить из-за разногласий двух крупнейших участников: Москва предлагала сохранить прежние условия, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.