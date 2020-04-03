Олег Басилашвили: «Люди после коронавируса должны выйти обновленными»

03.04.2020, 8:30, Разное

Известный российский актер Олег Басилашвили высказался о пандемии коронавируса Covid-19, которая наблюдается в настоящий момент в стране и мире. За едой в магазин артист ходит в маске и перчатках, а также считает, что после окончания карантина все люди должны «выйти обновленными».

Жителей РФ в новейшей истории государства существенно объединил карантин, введенный в связи с продвижением коронавируса. Изолировались от внешнего мира не только рядовые граждане, но и известные личности, включая артистов и спортсменов. Коснулось это и популярного артиста Олега Басилашвили, которого зрители знают по кинолентам «Мастер и Маргарита», «Служебный роман» и прочим. Вместе с супругой он находится в собственной квартире в Санкт-Петербурге возле Витебского вокзала.

На свое положение актер не жалуется, почти каждый вечер он появляется на сцене Большого драматического театра, играя перед сотнями зрителей. Приятно Басилашвили находиться и в домашней обстановке в компании жены, в спокойствии и тишине, от этого он получает большое удовлетворение. Во время карантина он занимается чтением классической литературы: у артиста дома большая библиотека. Время от времени Олег Валерианович вынужден отрываться от данного задания и отправляться в супермаркет за продуктами питания надевая защитную маску и перчатки. Надеется знаменитость и на скорое преодоление человечеством коронавируса, а после этого все люди должны выйти новыми и встать на защиту планеты.

Олег Басилашвили родился в Москве, в 1956 году закончил МХАТ и получил направление на работу в Сталинградский областной драмтеатр, но вскоре покинул его. Со второй половины 60-х годов стал одним из самых популярных актеров Большого драматического театра Горького. На его счету множество ролей в фильмах и театральных постановках, также занимался озвучкой.