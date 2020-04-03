Современные криминальные загадки: Странная смерть Ребекки Захау

03.04.2020, 8:28, Разное

До 2011 году Ребекка Захау (Rebecca Zahau) была обеспеченной и благополучной жительницей Калифорнии, несмотря на то, что ее первый брак не сложился и бракоразводный процесс получился затяжным и скандальным.

Но вскоре после этого процесса красавица Ребекка стала встречаться с Джоной Шакнаи, генеральным директором крупной фармацевтической компании Medicis Pharmaceutical и проводила много времени в роскошном особняке Джоны в калифорнийском городке Коронадо.

Летом 2011 году, а именно 11 июля Ребекка находилась в этом особняке под названием Spreckels Estate вместе с Джоной, своей младшей сестрой Зеной и 6-летним сыном Джоны от предыдущего брака – Максом. Это был самый обычный солнечный день и в какой-то момент Джона вышел из дома, чтобы посетить спортзал, а Ребекка пошла в ванную комнату, чтобы принять душ.

С этого момента начинается цепь очень странных событий, которые в итоге вылились в громкие разговоры о сокрытии (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Ребекка Захау и Джона Шанкаи

Вернувшись из ванной, Ребекка обнаружила мальчика Макса лежащим у подножья лестницы лицом вниз, а рядом с ним лежала разбившаяся при падении с потолка большая люстра. Женщина вызвала Скорую и они увезли ребенка в больницу, где у него обнаружилась серьезная травма позвоночника и опасный перелом лицевых костей. Его состояние считалось очень тяжелым.

Вскоре в больницу, проведать сына, приехал Джона с бывшей женой – матерью Макса – Диной Романо, в то время как Ребекка оставалась дома вместе с братом Джоны – Адамом, приехавшим из Теннесси. Утром 13 июля Джона все еще оставался в больнице с сыном, а когда Адам проснулся и вышел из своего гостевого домика, то заметил то, что по его словам потрясло его до глубины души:

На веревке с балкона особняка свисало обнаженное тело Ребекки, ее руки были крепко связаны за спиной, а рот заткнут кляпом из голубой футболки. Адам тут же вызвал скорую, которая во второй раз за неделю приехала к этому дому, но было уже поздно, врачи лишь подтвердили смерть Ребекки и позвонили в полицию.

При осмотре тела женщины, полицейские увидели на ее ногах остатки от липкой ленты, а в ее спальне нашли черную краску, кисти и несколько ножей. Но самой странной уликой была большая надпись черной краской, которая была написана на двери комнаты Ребекки.

Надпись гласила: "Она спасла его. Ты можешь спасти ее".

Семья Ребекки на вопрос полиции заявила, что надпись была сделана не ее почерком и все это выглядело очень странным, потому что кроме Адама и Ребекки в те два дня 12 и 13 июля в доме больше никого не было. Еще одной непонятной деталью было то, что перед приходом полиции Адам успел снять тело Ребекки с балкона, перерезав веревку, поэтому полиция прибыла уже на измененное место преступления.

Как выглядело висящее тело Ребекки. На фото следственный эксперимент с манекеном

Патологоанатом обнаружил у Ребекки четыре серьезных травмы головы, которые могли стать причиной ее смерти, что вкупе с загадочной надписью на двери стало поводом для заведения дела об убийстве.

Самым подходящим подозреваемым казался Адам, однако он уверял, что все утро не выходил из своего гостевого домика до того самого момента, а в спальне Ребекки не было найдено его отпечатков пальцев или следов его ДНК.

Через несколько дней после смерти Ребекки маленький Макс скончался от повреждений мозга и вскоре после этого появились подозрения, что его травма не была случайной и его повреждения мозга были связаны не только с падением лампы.

В частности эксперт по травмам осмотрел внимательно тело мальчика и высказал предположение, что еще до того, как получить травму головы, мальчика кто-то пытался задушить.

Ребекка и Адам Шанкаи

2 сентября смерть Ребекки, несмотря на множество странных деталей, была почему-то признана самоубийством. Семья Ребекки и Джона Шакнаи были категорически против этого вывода, они заявили, что у Ребекки никогда не было суицидальных мыслей, а также просили обратить внимание на то, что руки Ребекки были завязаны. Как она сама могла бы такое подстроить? Также они упоминали травмы головы. которые у нее нашли.

Однако полиция почему-то была чрезвычайно упорной в своем выводе и даже пыталась доказать, что человек может самостоятельно связать себе руки. Они уверяли, что немало жертв самоубийств делали это, чтобы не оступиться от задуманного в последний момент.

Травмы головы они объясняли ударом о балкон во время падения на веревке, а от странной надписи черной краской просто отмахивались, ссылаясь на "суицидальный бред". Один из полицейских – сержант Деррик Лавассер прямо сказал, что эта записка "Ее разговор с Богом" и что именно к Богу она обращалась словами "Я спасла его (Макса), ты можешь спасти ее (меня)".

Балкон, на котором висело тело Ребекки

Конечно ни семью Ребекки, ни многих других это не убедило. Они настаивали, чтобы дело было возобновлено, но им было отказано и в конце концов семья Ребекки начала собственное частное расследование, наняв нескольких экспертов и частных детективов.

Им удалось добиться повторного вскрытие тела, которое провел доктор Сирил Вехт. Он обнаружил на теле Ребекки следы удушения руками, а также доказательство того, что незадолго до гибели женщина подвергалась сексуальному насилию. Ничего из этого в первом отчете от патологоанатома не было указано.

Также Вехт заявил, что раны на голове женщины не были нанесены ударами головы о балкон и что все в целом указывает не на суицид через повешение, а на убийство. Адвокат, которого наняла семья Ребекки, тоже был согласен с этими выводами и с сарказмом сказал, что если это было самоубийством, то это первый случай в истории такого самоубийства.

Власти однако продолжали считать смерть Ребекки самоубийством, поэтому семья убитой решила пойти иным путем. Они подали в суд на Адама Шанкаи, считая его тем или иным способом причастным к ее смерти, и требуя его выплатить им 10 миллионов долларов компенсации.

Судебный процесс состоялся в 2013 году и благодаря стараниям адвоката семья Ребекки, Адам Шанкаи был признан ответственным за ее смерть. Он не был арестован, но должен был выплатить семье Ребекки 5 миллионов (требуемую сумму скосили вдвое).

Адам категорически отрицал свою причастность и не хотел платить деньги, вскоре его адвокаты добились снижения требуемой суммы до 600 тысяч долларов, после чего дело было закрыто. До сих пор смерть Ребекки считается самоубийством, а смерть Макса несчастным случаем, но многочисленные необычные улики в их деле дают волю фантазии многочисленных исследователей.

Почему полиция была так нацелена перевести это дело в самоубийство? Почему никого не привлекли за смерть мальчика, хотя было выявлено удушение? Кем и для чего была написана та странная надпись черной краской? Был ли тут замешан Адам Шанкаи, у которого ранее не было никаких связей с Ребеккой, или в дом пробрался кто-то другой?