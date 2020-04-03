В США за месяц трижды засняли на видео летающих гуманоидов

03.04.2020, 8:27, Разное

Феномен летающих гуманоидов один из самых необычных, связанных с уфологией. Он представляет собой редкие случаи, когда люди видят в небе нечто, похожее на человекоподобную фигуру с руками и ногами.

Иногда эта фигура двигается на каком-то непонятном механизме, иногда левитирует вертикально и неподвижно.

Скептики считают, что очевидцы во всех этих случаях всего лишь наблюдали улетевшие воздушные шарики в виде мультяшных героев или какие-то самодельные летательные аппараты (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Однако некоторые случаи невозможно описать этими вариантами. Это когда фигуры не просто парили в воздухе, а изменяли свою форму, двигали руками-ногами или перемещались по воздуху таким образом, что нельзя списать на движение ветра.

Этот летающий гуманоид на "небесном мотоцикле" был заснят в 2005 году над Мексикой

И даже в наши дни, когда везде обилие беспилотников, случаи наблюдения летающих гуманоидов невозможно списать на них, ведь дроны имеют определенную форму и пока ни одна фирма не выпускает дроны в форме человеческой фигуры.

В марте 2020 года на американский уфологический сайт МУФОН было прислано сразу два видео с летающими гуманоидами из штата Аризона. Первый ролик был заснят 22 марта над городом Финикс, Аризона.

По словам его автора, первой что-то необычное в небе заметила его жена и приняла объект за большого шмеля. Но когда автор ролика посмотрел на объект в бинокль, он заметил что-то непонятное, похожее на фигуру человека с крыльями.

Когда он начал снимать объект на видео, объект несколько раз за несколько минут изменял свою форму. То он становился похожим на "ангела", то принимал форму коренастого "здоровяка".

Второе видео, также присланное в МУФОН, тоже было снято 22 марта и также в районе Финикса. По всей видимости на нем занят тот же летающий объект, что и на первом видео, просто с другой точки и другим очевидцем.

И наконец третье видео, которое было снято в начале марта в Плимуте, штат Массачусетс, и в МУФОН не присылалось, а было выложено сразу в соцсети. Парни находились на футбольном поле, когда увидели в небе что-то черное и похожее формой на тощего человека.

Что за объекты изображены на этих трех видео, пока никто так и не сумел определить. Были версии, что это "рокетмены" – спортсмены-экстремалы, снабженные ракетными ранцами, но по форме "гуманоиды" не особо похожи на этих "рокетменов", да и "рокетмены" как правило не занимаются тем, что просто висят в воздухе в определенной точке.

Кроме того на такую большую высоту они забираются очень редко и на это способны лишь определенные модели ранцев, которые пока не доступны обычным покупателям.