Жителям Торонто сказали не уезжать в загородные коттеджи во время пандемии COVID-19

Пребывание в одиночестве в вашей маленькой квартире в центре Торонто в течение нескольких недель может показаться мучительным, но это не значит, что свалить в загородный коттедж – это хорошая идея.

Правительственные и медицинские чиновники в Онтарио и по всей Канаде в настоящее время предупреждают горожан о том, чтобы они не уезжали в свои дома в загородных поселках во время пандемии. Эти предупреждения делаются с целью избежать истощения запасов и перегрузки служб здравоохранения в небольших городах и сельских населенных пунктах.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд в первый раз предупредил об этой тенденции на пресс-конференции несколько дней назад.

«Я получаю огромное количество звонков от мэров загородных поселков, если можно так назвать, и от жителей тоже», – сказал Форд, добавив, что сельские районы не приспособлены для удовлетворения возросшего спроса на поставки.

«Кроме того, больницы не имеют возможностей, которые мы можем использовать в городских условиях, поэтому все они говорят: «Мы будем приветствовать вас с распростертыми объятиями, когда мы преодолеем это», но сейчас это создает большую нагрузку на их системы там “.

Ann-Marie O’Brien

@StrongGirl51

Это коттеджный регион Онтарио. Если вы вернулись из Флориды и по дороге на дачу остановились чтобы купить что-то в продуктовом магазине в Бобкайгоне, позор вам.

…

Kelly Grant

✔

@kellygrant1

Я просто опустошена после истории опубликованной @jillsmahoney в эти выходные. Девять пациентов умерли, 34 сотрудника страдают от симптомов, коронавирус уничтожает дом престарелых с медицинским обслуживанием в Бобкайгон, Онтарио. / /via @globeandmail

Аналогичную просьбу опубликовала Онтарийская Федерация коттеджных ассоциаций (Federation of Ontario Cottagers’ Association – FOCA) в своем обновлении за март 2020 года .

Ассоциация заявила, что слышала от ряда членов, партнеров и муниципальных контактов, – многие обеспокоены тем, что любой транзит увеличивает вероятность распространения вируса.

«FOCA напоминает своим членам, что наши сельские общины имеют ограниченные возможности для удовлетворения внезапных изменений в спросе», – говорится в обновлении.

«Многие из нас обычно не открывали свои коттеджи до первых майских выходных. Как мы уже знаем из нашего местного продуктового опыта, некоторые звенья цепи поставок находятся в напряженном состоянии. Кроме того, сельские больницы имеют ограниченные возможности и ресурсы, и вам следует рассмотреть вопрос о том, где лучше всего удовлетворить ваши медицинские потребности в случае чрезвычайной ситуации “.

Главный санитарный врач Канады д-р Тереза ​​Там поделилась схожим мнением во время пресс-конференции в воскресенье и подчеркнула необходимость того, чтобы жители городов по всей Канаде оставались на месте.

Dr. Theresa Tam

✔

@CPHO_Canada

Replying to @CPHO_Canada

4/7 Городские жители /владельцы коттеджей должны ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОРЫВА, отправиться в # коттедж и свои сельские владения, поскольку у этих сообществ меньше возможностей чтобы справиться с # COVID19.

А) Вам нужно #PlankTheCurve в городе. #StayHome #SlowtheSpread #ProtecttheVulnerable

6:24 PM – Mar 29, 2020

«Городские жители должны избегать посещения сельской местности, поскольку в этих местах меньше возможностей справиться с COVID-19», – сказала она, добавив, что в настоящее время нет оснований полагать, что у кого-либо в сельской местности меньше шансов заразиться этой болезнью.

«Даже если вы не слышали о случаях в вашем сообществе, это не значит, что нет никаких случаев заражения или что они не могут случиться».

По состоянию на 30 марта в 13.00 в Канаде зарегистрировано 7 273 случая заболевания COVID-19 и 70 случаев смерти. В понедельник Онтарио сообщила о 351 новых случаях, таким образом, численность инфицированных в провинции составила 1706 человек.

От переводчика: Добавлено в тему –

2 апреля 2020 г.

Бенжамен Кенель | La Croix

В РФ убежищем от COVID-19 служат дача и Пушкин

“(…) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. “В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности”, – говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян”, – пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.

“Наш замечательный Пушкин тоже находился на карантине. В этих стихах, написанных в 1827 году, он словно обращается к нам: ” Всё утрясётся, всё пройдёт, Уйдут печали и тревоги, Вновь станут гладкими дороги И сад, как прежде, зацветёт”. Для поэта русской души, жаждавшего свободы, период нахождения вдали от Москвы стал одним из самых плодотворных в его литературной жизни. Для Валерия Шиптова все куда более скромно – настало время вернуться к жизни в тесном семейном кругу. Со своей женой, а главное, со своей 7-летней внучкой Василиной”, – говорится в статье.

“Обычно мы все живем в Москве. Но с приходом коронавируса жизнь там стала опасной”, – рассказывает пенсионер. Как и многие другие, Валерий Шиптов олицетворяет солидарность между поколениями, так как по сложившейся в стране традиции дедушки и бабушки активно участвуют во всех сферах семейной жизни”, – отмечает журналист.

“(…) В сельской местности нет Wi-Fi, но достаточно хороший мобильный интернет. Дача хорошо оборудована, есть отопление, водопровод и магазин для еженедельных покупок. “Мы стараемся как можно меньше выходить с нашей территории”, – уверяет пенсионер, довольный своим временным пристанищем. Для многих россиян дача по определению традиционно является “Планом Б” и “Системой Д”, – комментирует автор статьи.

“(…) В современной России, помимо овощей в банках, книг сказок и прогулок по лесу, дача – это пространство свободы, задушевности и… безопасности вдали от вируса”, – пишет La Croix.

“С нашими яблонями и сборниками Пушкина мы ощущаем себя в прекрасной компании для того, чтобы дождаться конца эпидемии”, – с улыбкой говорит Валерий Шиптов.

Источник: La Croix