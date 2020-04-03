Ещё один российский губернатор ушёл в отставку

03.04.2020, 0:26, Новости дня

Заявление подал руководитель Камчатского края Владимир Илюхин.

Третий глава региона за сутки оставил свой пост. На сей раз в отставку подал губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Чиновник занимал высокий пост с 2011 года. В пятницу, 3 апреля он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Илюхин ушел с поста в сложное время, когда в России по нарастающей распространяется коронавирусная инфекция. В Камчатском крае нет зарегистрированных случаев COVID-19, с 1 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции.

Ранее, 2 апреля, в отставку ушли губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Эксперты пояснили «Блокноту», что стоит за двойной отставкой 2 апреля. В частности их увольнения связывают со скандальной стройкой мусорного полигона близ станции Шиес на границе двух регионов.