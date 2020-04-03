Новая тест-система по выявлению коронавируса зарегистрирована в России

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03.04.2020, 8:16, Новости дня

Новая тест-система для определения коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирована в России, производить ее будет компания «ДНК-Технология», выпускающая наборы реагентов для ПЦР-исследований, сообщили в компании.

«ДНК-Технология» является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

«Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там добавили, что с 3 апреля компания начинает ежедневно выпускать по 200-400 наборов, впоследствии выйдет на производство 1 тыс. наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1 тысячи наборов возможно будет осуществлять около 100 тыс. исследований.

В РФ общее число заболевших составляет 3 тыс. 548 в 76 регионах, всего скончались от болезни 30 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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