 

В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час

03.04.2020, 8:15, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров ужесточил режим карантина в республике из-за эпидемии коронавируса. Ограничения действуют с сегодняшнего дня.

“С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР”, – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

При этом, отметил он, исключение будет сделано для некоторых организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток.

“Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса”, – подчеркнул глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров объявил, что с 5 апреля из-за угрозы коронавируса будут закрыты границы республики, а движение автотранспорта, поездов и самолетов будет остановлено.

“Я готов нарушить все законы, пожертвовать собой ради того, чтобы жили люди. Вы затягиваете с правом регионам самим решать, а каждый день – это жизнь людей. Кто соблюдает карантин, там жесткие меры привели к хорошим результатам. Мы должны принять решения ради спасения людей, безопасности региона”, – подчеркнул Кадыров.

Решение закрыть границы Кадыров озвучил после того, как от коронавируса на территории Чечни скончалась женщина. Это произошло несмотря на то, что в республике с 24 марта был введен режим жесткого карантина: закрыты рестораны и кафе, жителям было предписано не выходить на улицы. По вечерам в столице Чечни Грозном силовики проводили рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. Также были введены штрафы за нарушение режима самоизоляции: до 300 тысяч рублей.

По свидетельствам очевидцев, полицейским, которые дежурят на дорогах и отлавливают нарушителей карантина, выдали полипропиленовые трубы. Как сообщала “Новая газета”, этими трубами правоохранители избивали людей без медицинских масок:

Власти Чечни после появления видео заявили, что оно было постановочным и в Чечне никто никого не бьет палками.

 



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