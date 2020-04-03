Новая насадка для душа от Xiaomi очистит воду от бактерий

03.04.2020, 8:09, Разное

На платформе Xiaomi Youpin начался сбор средств на выпуск насадки для душа с внедренным фильтром. Во время предварительного заказа устройство обойдется покупателям дешевле 10 американских долларов.

Сборкой насадки для душа занимаются сотрудники фирмы Diiib. У изобретения имеется 40 отверстий диаметром 0,25 мм, благодаря чему люди смогут принимать душ под комфортным напором при незначительном давлении жидкости в системе. Материалами для корпуса насадки послужила нержавеющая сталь с сильными антикоррозийными свойствами и отличной прочностью. По словам авторов инновационного проекта, на корпусе отсутствуют пятна, и нет ржавчины даже спустя несколько лет после начала применения.

Стоит отметить наличие двойного механизма фильтрации, в том числе пласт углеродного активированного волокна, который дает возможность задерживать слой остаточного хлора. Преимуществом фильтра является способность ликвидировать всевозможные мелкие частицы и примеси, имеющиеся в воде. Диаметр отверстий равен 1-4 нм, в связи с чем производитель отмечает также, что он может задерживать до 99% микробов. Производители сообщили, данную деталь необходимо менять, если она стала темно-коричневого цвета.

Потребителям также предлагают приобрести шланг за 15 долларов, а общий комплект насадки с тремя резервными фильтрами обойдется в 16 долларов США.

Корпорация из Китая Xiaomi занимается изготовлением электронной техники, включая бытовой. Находится на четвертой позиции на планете по объемам сборки смартфонов, на рынке работает с 2010 года. Свою деятельность начала с разработки прошивки MIUI. В прошедшем году презентовала подстраивающееся по температуру человека умное одеяло.