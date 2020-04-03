Елена Малышева раскрыла способ укрепления иммунитета к коронавирусу

03.04.2020, 8:09, Разное

Елена Малышева дала советы людям, входящим в группу риска по COVID-19, для укрепления иммунитета к инфекции. В эфире «Жить здорово!» телеведущая и ее коллеги назвали продукты, способные активировать иммунитет.

Малышева отметила, что у пожилых людей, страдающих от диабета, активно выводится из организма цинк. Именно этот микроэлемент является участником иммунитета. Восполнить его дефицит поможет употребление овсяных и кукурузных хлопьев, устриц. Цинк, добавил врач Андрей Продеус, активизирует «клетки-убийцы», подавая им команду уничтожить измененные или зараженные вирусом клетки организма.

Кроме того, у людей преклонного возраста, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой либо страдающих от онкологии, не достаточно в организме селена. Пополнить запасы этого участника иммунитета можно добавлением в рацион бразильского ореха.

Напомнила Малышева и о важности достаточного употребления воды, поскольку при обезвоживании у людей развиваются различные болезни, особенно в пожилом возрасте. К тому же, концентрация патогенов будет больше, если человек мало пьет воды, информирует «ПолитЭксперт».