Уточнены условия передвижения на машине по Москве на время ограничительных мер

03.04.2020, 8:08, Новости дня

Правоохранители смогут останавливать москвичей на личных автомобилях, чтобы уточнить цель поездки, у водителя должен быть документ, удостоверяющий личность, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Штаб сообщил в Telegram, что на личном автомобиле или такси «в случае серьезной необходимости можно поехать в другой район». При этом гражданина «может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки».

В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Глава государства также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, кто почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал принятый депутатами Мосгордумы закон об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Москвичей, которые нарушают самоизоляцию, могут оштрафовать на 4 тыс. рублей. Если граждане при этом воспользовались личным автомобилем – на 5 тыс. рублей. При этом режим спецпропусков для передвижений по городу власти не ввели.

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