Капитана американского авианосца уволили за сообщение о COVID-19 на борту

03.04.2020, 8:08, Новости дня

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли сообщил об освобождении от должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, письмо которого о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.

Выступая на пресс-конференции, Модли заявил, что ситуация с коронавирусом оказалась непосильной для капитана, он оказался «перегружен» ей и лучшим выходом стало освобождение его от должности.

«Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо (капитана) в газете… Оно не должно было утечь (в СМИ) – это была его ответственность», – передает РИА «Новости» слова и.о. министра.

Он также отметил, что появление таких писем в СМИ создает впечатление, что «в военно-морских силах царит паника и они могут найти выход из ситуации, что неправда».

В свою очередь командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдэй поддержал решение об увольнении Кротье, употребив при этом стандартную формулировку «в связи с утратой доверия».

Ранее капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье в письме, направленном командованию ВМС США, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их. По информации Reuters, на корабле зафиксировано почти 80 случаев заражения.

В прошлый вторник исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения коронавирусом.