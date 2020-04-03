 

Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

03.04.2020, 7:53, Разное

Китайская корпорация ранее выпустила смартфоны Redmi Note 9S, Mi 9T и Redmi K20. У этих мобильных устройств много общего с точки зрения технической и материальной составляющих.
Смартфон Redmi Note 9 Pro вскоре выйдет на мировой рынок под названием Note 9S. Пока остается неизвестным, сколько он будет стоить на территории России, но предполагается, что в магазинах отечественные потребители увидят его с ценником 18-20 тысяч рублей. Именно за такие деньги в стране реализовывали Note 8 Pro.

Технически новый девайс схож с Redmi K20, известным в РФ под наименованием Mi 9T, и на официальном портале китайского производителя он стоит 25 000 рублей. В целом, это довольно близкие по качеству сделанных изображений, скорости работы и производительности смартфоны компании из КНР. У них схожие по параметрам платформы и датчики изображения.

Рассуждая о плюсах того или устройства, можно сказать, у Note 9S более емкая батарея, а Xiaomi Mi 9T способен похвастаться присутствием 6 Гб оперативной памяти в стандартной вариации. Все остальные отличия – это больше простые особенности. Например, у младшей модификации более существенный экран, а у 9T имеется выезжающая «фронталка».



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