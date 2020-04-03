 

Лев Лещенко в больничной палате спел свой хит «Надежда»

03.04.2020, 7:53, Разное

Лев Лещенко, недавно госпитализированный с подозрением на коронавирус, в больничной палате спел свой знаменитый хит «Надежда». Артист также обратился к публике с просьбой беречь свой дом, близких и здоровье.
На личной странице Льва Лещенка в Instagram появилось его видеообращение, которое было записано прямо в больничной палате. Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку. Обеспокоенные состоянием здоровья музыканта интернет-пользователи подхватили флешмоб и тоже исполнили его знаменитую песню «Надежда». Таким образом они решили поддержать певца, оказавшегося в Коммунарке.

«Огромное спасибо за флешмоб. Не думал, что подхватите. Привет хочу всем передать. Берегите свой дом, родных, близких и здоровье. Оно у нас единственное», – обратился к своим подписчикам Лев Лещенко.

Стоит напомнить о том, что у госпитализированного с воспалением лёгких музыканта был обнаружен коронавирус. У него начался отёк лёгких. Однако изначально диагноз знаменитости широкая общественность не знала. Друг Льва Лещенка Владимир Винокур опровергал информацию о том, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Врачи не были уверены в первоначальном диагнозе певца, поэтому ему сделали ещё один тест на коронавирус, результаты которого остаются неизвестными.

Вместе с тем, у супруги знаменитости это заболевание не подтвердилось. Вероятнее всего, в ближайшее время пара сможет вернуться домой.



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