Роскачество посоветовало отказаться от наличных во время пандемии

03.04.2020, 7:53, Новости дня

Роскачество рекомендует по возможности не использовать наличные при оплате покупок и услуг, поскольку вирус может передаваться через бумажные купюры, говорится в сообщении организации.

«В период пандемии особо остро встает вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени – от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», – передает ТАСС сообщение Роскачества.

Там добавили, что поэтому лучше переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы или другие устройства. При этом эксперты рекомендуют в период распространения коронавируса протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством, причем оно не должно быть агрессивным – это может повредить карту либо графическую информацию на ней.

Перед оплатой картой или при покупке онлайн специалисты рекомендуют обязательно проверять итоговую сумму, потому что продавец или курьер могут ошибиться. Кроме того, не стоит передавать данные банковской карты третьим лицам.

Если покупатели не готовы переходить на безналичный расчет или вынуждены использовать наличные, Роскачество советует избегать прикосновений к лицу руками, которые держали денежные купюры. После контакта с ними стоит сразу тщательно промыть руки с мылом и водой. Альтернативой является использование водно-спиртового раствора, причем лучше, если концентрация спирта превышает 60%.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За сутки в США умерли 1 тыс. 169 человек с коронавирусной инфекцией. В Италии наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта, тогда скончались 969 человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в четверг общее число смертей от коронавируса в США достигло 5 тыс. 926.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 тыс. 306. От коронавируса в мире кончались 45 тыс. 693 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.