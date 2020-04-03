Как спасаться застрявшим за границей россиянам

03.04.2020, 7:52, Разное

Люди, застрявшие за границей на фоне пандемии коронавируса в мире, оказались в крайне непростом положении. Как правило они живут в отелях или съемных апартаментах, за которые приходится платить. Еду и воду им тоже необходимо покупать, тогда как у некоторых запасы денег уже подходят к концу. О том, что им делать, рассказал эксперт движения “Сильная Россия” по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

“В данном случае я бы посоветовал обратиться в ближайшую дипломатическую миссию, наши загранучреждения за рубежом. При наших посольствах обычно есть гостиницы, и люди спокойно могут размещаться там”, – рассказал эксперт. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека напомнил, что и такие гостиницы, и сам перелет домой можно будет оплатить уже после, что во многом снижает остроту финансового вопроса.

Впрочем, заметил он, ситуация, когда люди будут находиться на территории российских дипломатических миссий, создает и дополнительные риски. Возможности оперативно проверить человека на заражение коронавирусом и организовать изолированную зону для вновь прибывших у посольств попросту нет. “Здесь ставятся под угрозу сотрудники, наши дипломаты, что напрямую завязано с оперативностью и национальной безопасностью нашей страны, потому что дипломатическая миссия несет на себе очень много функций”, – заметил Александр Ионов.

Он подчеркнул, что этот вопрос нуждается в тщательной проработке, поскольку провести в таком состоянии туристы рискуют долгое время. Неизвестно, насколько может затянуться их эвакуация. Как бы то ни было, важно знать, что оказавшиеся за границей в трудном положении россияне могут обратиться в посольства, где им окажут всю необходимую помощь.