Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

03.04.2020, 7:48, Новости дня

Министерство обороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.

Посетители раздела «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации» смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами – боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотодокументами, передает РИА «Новости».

В донесении о положении в Братиславе сообщается, что город был взят стремительно и в короткий срок, благодаря чему население избавлено от многих трудностей. При помощи Красной армии Братислава восстанавливалась быстрыми темпами: была дана вода, в краткие сроки решился вопрос о пуске электростанции, было восстановлено движение по дорогам, ведущим в город. Отмечается, что в городе осталась не только интеллигенция среди словаков, но даже немцы, не скомпрометированные связями с нацистами.

Особое место среди рассекреченных архивных документов занимают свидетельства зверств, творимых фашистами в словацкой столице в годы оккупации. В апреле 1945 года начальнику Главного политического управления РККА были представлены акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта.