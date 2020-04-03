 

Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

03.04.2020, 7:48, Новости дня

Министерство обороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.

Посетители раздела «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации» смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами – боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотодокументами, передает РИА «Новости».

В донесении о положении в Братиславе сообщается, что город был взят стремительно и в короткий срок, благодаря чему население избавлено от многих трудностей. При помощи Красной армии Братислава восстанавливалась быстрыми темпами: была дана вода, в краткие сроки решился вопрос о пуске электростанции, было восстановлено движение по дорогам, ведущим в город. Отмечается, что в городе осталась не только интеллигенция среди словаков, но даже немцы, не скомпрометированные связями с нацистами.

Особое место среди рассекреченных архивных документов занимают свидетельства зверств, творимых фашистами в словацкой столице в годы оккупации. В апреле 1945 года начальнику Главного политического управления РККА были представлены акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица.

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / “Я не слежу за ее личной жизнью”. Кернес прокомментировал отношения с Оксаной Гайсинской

02.04 / British Airways отправляет в неоплачиваемый отпуск 80% своих сотрудников

23.03 / В МВД Украины рекомендовали китайский справочник о профилактике и лечении COVID-19

03.03 / Федрезерв США из-за коронавируса в экстренном порядке снизил ключевую ставку

17.02 / В суд передано дело охранника, впустившего убийцу в детский сад Нарьян-Мара

02.04 / Мишустин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

10.02 / Гончарук о прослушке: Я не давал оценку знаниям Зеленского

16.02 / В РПЦ россиянок сравнили с проститутками и посоветовали им искать мужей в Африке

11.02 / Швейцарская фирма полвека помогала ЦРУ перехватывать шифровки 120 стран

16.02 / Из-за скандала вокруг приятеля Трампа в США потребовали отставки генпрокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска