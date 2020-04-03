В мэрии Москвы объяснили, на кого будут распространяться штрафы за нарушение самоизоляции

03.04.2020, 7:45, Разное

за нарушение самоизоляции.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве будут распространяться на тех, кто собирается большими группами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа»,

— пояснил заместитель пресс-секретаря мэра Борис Булай. Он отметил, что речь идет в целом о тех, кто не прислушивается к предостережениям властей города и о людях, которые «несознательно подходят к вопросу здоровья» — как своего, так и окружающих.

В пресс-службе добавили, что сейчас в столице не действуют какие-либо новые ограничения на передвижение. Однако Булай заверил, что «техническая возможность по созданию четкой пропускной системы, безусловно, есть».

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект, предполагающий штрафы за несоблюдение режима самоизоляции по коронавирусу. Согласно документу, за выход из дома, не предусмотренный исключениями в указе мэра, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Сумма штрафа может увеличиться до пяти тысяч рублей, если нарушитель воспользовался транспортом.

Столичные власти ранее рассказывали о готовности системы пропусков для передвижения по городу с использованием технологии QR-кодов. В мэрии уточняли, что гражданам перед выходом из дома будет необходимо оставлять специальную заявку на портале mos.ru. Однако Собянин позже заявил, что пока для введения режима пропусков необходимости нет. В то же время он пообещал, что власти вернутся к этому вопросу либо при ухудшении обстановки по коронавирусу, либо в случае роста числа нарушителей самоизоляции.