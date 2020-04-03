Генассамблее ООН не дали принять российский проект резолюции по COVID-19

03.04.2020, 7:30, Новости дня

В постпредстве РФ при ООН назвали страны, которые сорвали консенсусное принятие Генассамблеей ООН российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом.

Против выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС, передает ТАСС.

Россия в своем проекте предлагала признать координирующую роль Всемирной организации здравоохранения, помочь наиболее пострадавшим странам, а также отказаться от «торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций».

Москва указывала на необходимость «обеспечить срочный доступ к продовольствию и медикаментам», а также помешать «финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости»

Однако «апологеты санкционной политики» отказались «поступиться своими политизированными подходами и интересами».

Россия считает, что теперь «дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», может «пострадать огромное количество людей».

В Москве хотели бы «услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта». Причем Россию интересует ответ ЕС, США и Великобритании, а вот Украину и Грузию в Москве «были бы рады избавить и освободить от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов».

Постпредство указало, что соавторами российской резолюции выступили 28 государств, «координация с единомышленниками по этому вопросу будет продолжена».

Напомним, ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции по «глобальной солидарности» в борьбе против коронавируса. В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.