Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова решила закрыть бизнес

03.04.2020, 7:30, Разное

Оксана Самойлова на днях объявила о разводе с рэпером Джиганом, объяснив свой шаг тем, что больше не может верить этому человеку. Многодетная мать, владеющая брендовым магазином Iamspecial по продаже женской и детской одежды, решила свернуть бизнес.

Сообщение о закрытии магазина появилось в Instagram-аккаунте бренда. Торговая точка будет работать до 6 апреля, а пока запустила распродажу коллекций со скидкой в 50%. Кроме того, в публикации сказано, что покупатели не смогут произвести обмены и возвраты из-за действующего в стране карантина.

Самойлова рекламировала одежду вместе со своими детьми и никогда не жаловалась на плохие продажи, поэтому поклонники не понимают, что заставило ее отказаться от бизнеса. Многие допускают, это связано с семейными проблемами, ведь недавно модель объявила о разводе с Джиганом, который удивил общественность «странным» поведением в Сети, и заявила, что больше не может доверять этому человеку. Теперь супруги намерены поделить имущество и уже выставили на продажу дом в Подмосковье.

После разногласий в звездном семействе Самойлова некоторое время писала грустные посты, а теперь на ее странице стали появляться жизнеутверждающие публикации. Модель не хочет, чтобы ее жалели, ведь считает себя самодостаточной и самостоятельной женщиной. «Мои дети — моя сила, мое украшение», – написала знаменитость в одном из последних сообщений и пообещала стать счастливой.

Джиган, в отличие от своей супруги, не общается с поклонниками. Рэп-исполнитель даже перестал выходить на связь со своими друзьями.

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