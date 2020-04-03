Открыта онлайн-форма для составления реестра частных лабораторий по COVID-19

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03.04.2020, 7:30, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил об открытии онлайн-формы для составления реестра частных лабораторий, которые намерены исследовать коронавирус.

Форма открыта для «внесения данных о возможности проведения» соответствующих исследований.

Роспотребнадзор перед этим поручил властям российских регионов привлечь к диагностике COVID-19 все подходящие для этого лаборатории, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, так как пик эпидемии в стране и мире не пройден.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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