Обнародованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

03.04.2020, 7:30, Разное

На просторах мировой «паутины» появились новые данные очередного бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020. Официальная презентация этого мобильного устройства должна состояться 15 апреля.

Новый девайс «яблочной» компании из США будет называться SE 2020, хотя прежде указывались другие наименования, в частности, SE2 и iPhone 9. В плане внешнего вида, гаджет оказался очень схож с восьмой моделью, а цветовых вариантов будет три – красный, черный и белый. Объемов памяти тоже столько же – начальный (64 Гб) и 128/256 Гб, но за дополнительную плату. Многочисленные потребители продукции фирмы Apple смогут приобрести также и различные защитные чехлы: черный и белый из силикона, а также синий, черный и красный, созданные из кожи. Как предполагается, в Phone SE 2020 станет отсутствовать технология поддержки фирменного механизма 3D Touch, но специалисты назвали это большим преимуществом для автономности девайса, потому как она должна заметно улучшиться.

Согласно предварительной информации, премьера нового мобильного аппарата пройдет в середине апреля текущего года, а цена базового смартфона не превысит 400 долларов.

Американская корпорация Apple занимается изготовлением разной электронной техники, в том числе, смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, программного обеспечения и прочего. На рынке фирма работает с 1 апреля 1976 года. Десять лет назад ее инженеры выпустили планшет iPad, а еще спустя четыре года компания презентовала первое носимое персональное устройство – Apple Watch. На ежегодном форуме WWDC в 2016 году представители фирмы заявили, что все продукты бренда станут функционировать по принципу оконечного шифрования, а данные будут кодировать на девайсе, который их передает.