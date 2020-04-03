 

Украинцы считают, что лучше всего с эпидемией COVID-19 справляется Китай – опрос

03.04.2020, 7:25, Новости дня

45,6% украинцев уверены, что Китай лучше других стран справляется с эпидемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На втором месте находится Германия – 9%, на третьем – Беларусь (7%). Украина в списке заняла четвертое место – 6% опрошенных считают, что наша страна лучше всех справляется с ситуацией. На пятом месте Южная Корея – 5%.

Инфографика: kiis.com.ua

Хуже всего, по мнению респондентов, справляются с эпидемией следующие страны: Италия – 47%, Испания – 23%, Украина – 12%, США – 12%.

Инфографика: kiis.com.ua

Исследование проводилось с 27-го по 30 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Согласно секретному докладу разведки США, Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Как отмечает Bloomberg, занижать официальные числа заболевших могут также Россия, Иран, Саудовская Аравия и Индонезия, а КНДР до сих пор не сообщила ни об одном случае COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 962 тыс., из них более 202 тыс. выздоровели, а 49 180 человек умерли. На первом месте по количеству зараженных находятся США – 216 тыс. человек, из них более 5 тыс. умерли. На втором – Италия (110 тыс. зараженных, 13 тыс. умерли), а на третьем – Испания (110 тыс. зараженных, 10 тыс. умерли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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