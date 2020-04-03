Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции сил ООС, у украинских военных без потерь

03.04.2020, 7:25, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 открывали огонь по позициям украинских военных. Потерь в рядах операции Объединенных сил нет, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающим вблизи линии разграничения”, – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Спартака, Каштанового, Минерального, Павлополя, Песок, Саханки, Широкино, Богдановки и Старогнатовки.

С началом новых суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм украинские позиции вблизи Новотошковского. Без потерь в рядах ООС.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.