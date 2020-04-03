На Алтае и в Татарстане саперы сняли угрозу подтопления сел

03.04.2020, 7:20, Новости дня

Саперы на Алтае провели подрыв льда на реке Поперечная. Это было нужно, чтобы не допустить подтопления сел, которые находятся вниз по течению.

К работам привлекли военнослужащих Центрального военного округа. Для подрыва они использовали более 400 килограммов тротила. А перед этим провели инженерную разведку местности, подготовили заряды и лунки для их размещения.

В состав группы вошли также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры и санитарные машины. Кроме того, наготове находятся вертолеты Ми-8.

Взрывные работы также позволили снять угрозу подтопления на реке Вятке в Татарстане. Там в работах тоже участвовали специалисты МЧС. При помощи мотобуров они проделали лунки в толще льда, куда потом закладывали тротил.

Взрывные работы провели военнослужащие Казанского высшего танкового училища. На 15 серий подрывов ушло 200 килограммов взрывчатки. Затор удалось разрушить, сообщает телеканал "Россия 24".