В Германии самый низкий показатель смертности от коронавируса

03.04.2020, 7:20, Новости дня

Германия занимает четвертое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. При этом показатель смертности там один из самых низких в Европе – чуть более одного процента. ФРГ не только справляется с эпидемией внутри страны, но и принимает пациентов из соседних государств. В чем секрет успешной борьбы немцев с COVID-19?

В войне с коронавирусом Германия держит круговую оборону. Число летальных исходов за все время пандемии здесь достигло тысячи — почти столько же сейчас умирают в Испании и Италии. За один день. Пока врачам в Ломбардии приходится выбирать, кому дать шанс, подключив к аппарату ИВЛ, а кто уже безнадежен, клиники Кёльна и Лейпцига принимают тяжелобольных из Франции и Бергамо. В Германии и за ее пределами ищут объяснение немецкому медицинскому чуду.

В ФРГ нет комендантского часа или жестких ограничений, как во Франции, где на улицу разрешается выходить только с соответствующим документом. Немецкие власти позволяют горожанам гулять в парках, но только по двое или с членами семьи. При себе достаточно иметь паспорт. Несмотря на столь мягкие меры, уровень смертности от коронавируса в Германии в 12 раз меньше, чем в Италии.

Германия действовала на опережение: когда в Ухане бушевала эпидемия, в ФРГ сделали ставку на раннее выявление болезни. Если в Италии на коронавирус тестируют пациентов, которых с тяжелыми симптомами доставили в больницу, то в Германии проверяли даже тех, у кого не было кашля или температуры. Такой подход, с одной стороны, искажает статистику: число инфицированных внушительное — 80 тысяч человек, но среди них много молодых, кто справляется с COVID-19 без вмешательства врачей. С другой стороны, ранее выявление позволяло быстро изолировать больных и прерывать инфекционные цепочки. Не подвели и лаборатории.

"Каждую неделю мы проводим полмиллиона тестов по всей Германии. Медики в лабораториях по всей стране умеют сами собирать тесты, если им предоставить инструкцию. Такой рецепт еще в январе был составлен берлинской клиникой Шарите", — говорит вирусолог Кристиан Дростен.

Немецкая система здравоохранения выдерживает удар коронавируса. В Германии 28 тысяч мест интенсивной терапии и это число планируют увеличить в два раза. Италии приходится довольствоваться пятью тысячами. Правительство ФРГ рапортует, что половина реанимаций страны не задействованы. На руку властям играет и местный менталитет — не нужно дважды просить соблюдать дистанцию. В отличие от итальянцев, немцы в общении сдержаннее, реже трогают и обнимают собеседника.

Первоначальный психоз в магазинах и баталии из-за туалетной бумаги быстро уступили место немецкому орднунгу: 95 процентов граждан Германии считают карантин необходимым и за редким исключением, соблюдают его. Берут пример с канцлера — Ангела Меркель две недели управляла государством из своей Берлинской квартиры в связи с подозрением на коронавирус.

Диагноз не подтвердился, а темпы распространения пандемии в стране упали. Несмотря на эти первые победы, вирусологи призывают граждан соблюдать дисциплину. В обратном случае число инфицированных может достигнуть 10 миллионов человек.