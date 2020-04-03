Благовещенск: тесты на вирус и работа медицинских бригад

03.04.2020, 7:20, Новости дня

Беременные женщины и пожилое население от 65 лет с хроническими заболеваниями проходят тесты на коронавирус. В Благовещенске их внесли в группу риска вместе с теми, кто недавно вернулся из-за границы. Теперь они на особом контроле у медиков.

Сотрудницы поликлиники с ног до головы облачены в костюмы, которые защищают кожу и органы дыхания от вирусов. В такой серьезной экипировке медики едут только к тем, кто вернулся из-за границы и мог быть в контакте с больными коронавирусом. Медсестра Анжелика Кулагина рассказывает: люди, которые уже полмесяца не выходят из дома, стараясь изолироваться ото всех, ждут их.

"Как правило, мы приезжаем, а они сидят с градусниками, наблюдают за собой, измеряют температуру, смотрят, есть ли кашель. Все молодцы", — говорит Анжелика Кулагина, медсестра поликлиники №1.

На забор материала уходит минут десять. Затем медсестры дезинфицируют многоразовые костюмы.

Для поездок к беременным и пожилым сформировали отдельные бригады. У них более привычный вид. После того как проба взята, одноразовые костюмы, маски и шапочки выбрасывают.

В среду были обследованы 36 жителей Благовещенска. Результаты уже получены: здоров каждый. Всем подряд проводить процедуру смысла нет, считают медики. А вот, например, беременным, которые находятся в группе риска, это нужно как минимум для собственного успокоения.

Тесты для амурчан, приехавших из-за границы, проводят в Центре гигиены и эпидемиологии; там сделано уже порядка 1800 проб. Все, кроме одной, — отрицательные. Зараженная девушка, вернувшаяся из Марокко, чувствует себя удовлетворительно. И поскольку этот единственный случай зарегистрирован в Благовещенске, здесь пока и проверяют здоровых людей, а именно — в инфекционной больнице. Протестировать затем обещают и жителей районов.

"До конца недели планируется развернуть лабораторию на базе НИИ патологии дыхания и в одной частной клинике. Отрабатывается алгоритм действий; все под контролем Роспотребнадзора, все сведения передадутся туда", — говорит Светлана Леонтьева, первый заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Сотрудники поликлиники начали брать пробы на коронавирус еще и у 35 сотрудников аэропорта, которые встречали пассажиров из-за рубежа. Обследовать самих медиков сейчас необходимости нет, уверена главврач.

"Среди нас не так много заболевших, — считает Наталья Сапко, главный врач поликлиники №1. — Скажу так: один доктор заболела, и течение ее заболевания не подходит под коронавирусную инфекцию. Но если возникнет необходимость, конечно, мы тоже сдадим анализы".

Нагрузка на поликлинику возросла. И в пятницу на подмогу здесь ждут еще и студентов, при том что абсолютно все врачи сегодня на своем посту. Даже те, кто старше 65 лет. Таких специалистов пытались отправить в отпуск ради их же безопасности, но опытные медики отказались.