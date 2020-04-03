Мнение: Сегодня все мы – бизнесмены!

03.04.2020, 7:06, Разное

Сажусь делать новый сценарий к ролику на моем канале на Ютубе, подписывайтесь, если кто-то еще не знает о таком, он будет – сейчас будет громко, это разрываться станут [неразборчиво] у представителей Украины и креативного класса – про производство, да, да!

Ведь фишка в том, что кризис подчеркнул – кто шарится в основном в соцсетях. Нет, конечно, бывают исключения, но их мало. Бизнесмены сейчас, реальные, ищут новые ниши, решают проблемы, думают, как выкрутиться – им некогда. Кто-то, конечно, ходит по встречам, кто-то денег клянчит у государства (и получит), кто-то пытается разрулить с арендой, в общем – некогда им бесплатные советы раздавать.

А кто-то, разумеется, еще вчера их ненавидел – барыги же и т.д. – сейчас плачет – типа, как все плохо. Конечно, вот в Италии ресторанный бизнес или в США же – не пострадал? Там не вводили жесткий карантин, пока в моргах места не перестали заканчиваться – зато демократия.

Вообще говоря, даже через месяц, может раньше, а если дебилов будет, не соблюдающих элементарное больше, то и позже – когда мы выйдем из самоизоляции – мир уж не станет прежним. Креативные профессии пойдут по одному месту. Чтобы сидеть только удобно в офисе, нихрена не делать, поносить Путина и не напряжно раз, а то и больше, в год ездить до Парижу или на Кубу. Или в Испанию. Или в Италию. Это я не места географические перечисляю, а вспоминаю знакомых креаклов, кто куда мотался из них. Пока я – да-да, тупой ватан – 11 лет этим летом буду без отпуска.

Но, самое главное, что все это напоминает, помимо того, что вот из Навального такой защитник бизнеса, как из Соболь порядочная женщина – оба скольких саратников посадили, а теперь еще и заражают фактически, призывая к неповиновению? Правильно – было такое "Мы все Шарли" в Европе, помните? Чота сегодня, правда, и Меркель пропала – где заявления о нарушении прав человека в секретных чеченских гей тюрьмах, и – не ходят товарищи строем. Пропало вот это вот: "Возьмемся за руки, друзья!".

Так что, да, кризис пришел – нас готовят к новой жизни. И тот, кто не будет тупить этот месяц, будет учиться, думать, что-то делать – тот выиграет, в отличие от мудаков, которые будут в соцсетях истерики устраивать лживые и дешевые. Намекаю – все что связанно сейчас с дистанционной работой, информационной работой, удаленной работой, доставкой товаров и т.д. – будет резко в цене и после кризиса – не подешевеет.

А теперь я работать, а вы – там держитесь!

Счастья вам!