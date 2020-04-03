 

Алёна Кравец предупредила Дану Борисову о «смертельной опасности»: «Я видела вещий сон»

03.04.2020, 6:53, Разное

Словесный конфликт между певицей и моделью Алёной Кравец и телеведущей Даной Борисовой не утихает, но, напротив, набирает новых оборотов. Звезда подиума заявила, что оппонентке может угрожать «смертельная опасность», так как она видела «вещий сон».
Столь серьёзное предупреждение со стороны Алёны Кравец стало ответом на новый выпад Даны Борисовой в её адрес: телеведущая позволила себе прокомментировать отношения исполнительницы с её супругом, уверяя, будто бы избранник артистки не хранит ей верность. Модель уже не раз заявляла, что периодически она видит «вещие» сны. Так, с её слов, около полутора лет ей приснился кошмар о подруге – Юлии Началовой, которая, как известно, скончалась прошлой весной от сепсиса, а теперь нечто подобное актрисе привиделось накануне ночью и о Дане Борисовой. Сон оказался настолько угнетающим, что Алёна Кравец проснулась в слезах.

«Мне было очень сильно жаль эту заблудшую душу. В моём сне она рассказывала мне о своей горькой судьбе, а я, как могла, пыталась успокоить Дану, понимая, насколько несчастным человеком она является, в её жизни произошла трагедия – и потому она крайне нуждается в помощи. Ведь причина всего, что она вытворяет, – это её одиночество», – цитирует слова Алёны Кравец издание «Дни.ру».



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