 

Флагман Xiaomi Mi 10 5G стал дешевле до начала продаж на 150 евро

03.04.2020, 6:53, Разное

Новый флагман Mi 10 5G от Xiaomi, оцененный в глобальном варианте в 800 евро, до начала продаж подешевел. В Европе на покупке смартфона можно сэкономить порядка 150 евро, если заказать его через интернет-платформу Gearbest.
Базовая модификация Mi 10 5G по предзаказу предлагается онлайн-площадкой за 700 евро, однако данный ценник можно снизить. Поклонникам китайского бренда, проживающим на территории Франции, Испании и Германии, предоставляется возможность, воспользовавшись промо-кодом GBMI10EU, приобрести стартовую версию флагмана Xiaomi за 660 евро. Клиенты компании из других государств могут, применив промо-код GBMI10SALE, получить гаджет за 643 евро.


Клиентам, оформившим предварительный заказ, предлагаются беспроводные наушники AirDots Pro 2, имеющие стандартный ценник 100 евро, всего за 10 евро. Производитель начнет отгрузки заказанных устройств с 10 апреля.



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