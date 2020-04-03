Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло миллиона

03.04.2020, 6:31, Разное

Во всем мире новым типом коронавируса заболели более миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Лидируют по статистике заболеваемости США, где зафиксировано более 234 тысяч случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 51 тысячу. При этом медикам удалось вылечить более 208,5 тысяч пациентов.

Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — почти 14 тысяч, далее идет Испания, где погибли более десяти тысяч человек. Во Франции коронавирус унес жизни 4,5 тысяч человек.

В России, по данным на 2 апреля, выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в стране достигло 31, еще 235 человек уже выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Как 27 стран ЕС борются с одним вирусом. Корр. «Новой» в Брюсселе отвечает на вопросы читателей о COVID-19