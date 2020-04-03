 

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло миллиона

03.04.2020, 6:31, Разное

Во всем мире новым типом коронавируса заболели более миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Лидируют по статистике заболеваемости США, где зафиксировано более 234 тысяч случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в мире превысило 51 тысячу. При этом медикам удалось вылечить более 208,5 тысяч пациентов.

Больше всего случаев смерти от коронавируса зафиксировано в Италии — почти 14 тысяч, далее идет Испания, где погибли более десяти тысяч человек. Во Франции коронавирус унес жизни 4,5 тысяч человек.

В России, по данным на 2 апреля, выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания COVID-19. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в стране достигло 31, еще 235 человек уже выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Как 27 стран ЕС борются с одним вирусом. Корр. «Новой» в Брюсселе отвечает на вопросы читателей о COVID-19

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Врачи назвали длительность существования разных вирусов вне организма человека

31.03 / В России представлен высокоточный тест для диагностики коронавируса

09.02 / Мнение: Наступление в Идлибе. 08.02.2020

28.02 / Facebook удалит дезинформирующую рекламу с обещаниями исцеления от коронавируса

27.02 / Наука: Сколько у вас хромосом? История одной мутации

05.03 / Тарзан пообещал на шоу в честь своего юбилея «абсолютный стриптиз»

25.02 / Пластический хирург рассказал о реальном способе борьбы с целлюлитом

12.03 / Специалисты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

17.02 / Мнение: О ситуации в Боливии

13.03 / Мнение: Я вспоминал тебя вот только в обед (с)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска