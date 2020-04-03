 

США стали страной с наибольшим числом смертей от коронавируса за сутки

03.04.2020, 6:30, Новости дня

США опередили Италию по числу смертей от коронавируса за сутки, сообщают информационные агентства.

За сутки в США умерли 1 тыс. 169 человек с коронавирусной инфекцией. В Италии наибольшее число смертей за сутки было зафиксировано 27 марта, тогда скончались 969 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в четверг общее число смертей от коронавируса в США достигло 5 тыс. 926.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч – до 900 тыс. 306. От коронавируса в мире кончались 45 тыс. 693 человека.

При этом данные портала Worldometer свидетельствуют, что число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в 1 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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