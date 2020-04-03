Глава Госпогранслужбы: Разместить прибывших из-за границы в Чернобыле, лечить коронавирус радиацией? Вряд ли ВОЗ одобрит такой протокол

03.04.2020, 6:10, Новости дня

Отправка на обсервацию абсолютно всех украинцев, вернувшихся в марте из-за рубежа, была бы более действенным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чем карантин во всей стране, однако подобная мера трудноосуществима. Такое мнение в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 2 апреля, высказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

“Вы же помните рейс из Уханя? Тогда была принудительная обсервация почти 100 человек в Новых Санжарах. Мы должны были идти по такому же пути, а не сажать всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать”, – заявил он.

По данным пограничников, с 13 марта в Украину въехало 650 тыс. человек.

“Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей? В Чернобыле? Произошло бы лечение коронавируса радиацией? Не думаю, что Всемирная организация здравоохранения согласовала бы нам такой протокол лечения”, – в шутку отметил Дейнеко.

Он обратил внимание и на то, как украинцы соблюдают самоизоляцию.

“Ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не коснется их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания”, – констатировал глава Госпогранслужбы.

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта.

25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приезжие из-за рубежа – “единственный источник попадания коронавируса в Украину”.

29 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы будут проходить обсервацию после приезда домой. “Возвращение – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит, предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию”, – сказал он.

1 апреля стало известно, что из обсервации в киевском отеле “Казацкий” сбежало более 50 человек, вернувшихся из Азии. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что каждый, кто покинул место обсервации самовольно, выплатит штраф 17 тыс. грн.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 скончались.