В Украину прибыли закупленные Ярославским 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса

03.04.2020, 6:10, Новости дня

2 апреля в Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский, пишут “Українські новини”.

24 марта в Украину прибыла первая партия заказанных Ярославским ПЦР-тестов. Бизнесмен тогда сообщил, что тестов на коронавирус хватит Харькову и Харьковской области на три месяца.

За 100 тыс. тестов он заплатил $850 тыс. и еще $1 млн 150 тыс. – за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. ИВЛ купили у немецкой компании, специализирующейся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких.

В пресс-службе бизнесмена сообщили агентству, что все закупки сделаны по ценам производителей и промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

“Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: “В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет”, – цитирует пресс-службу агентство.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 10.00 2 апреля, в стране зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 20 человек скончались, 13 выздоровели.