В Минздраве Украины рассказали, почему клапанный респиратор может быть небезопасным для окружающих

03.04.2020, 6:10, Новости дня

Клапанные респираторы, которые носят в связи с эпидемией коронавируса, могут быть небезопасны для окружающих.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал на брифинге в Киеве 2 апреля, что респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который носит такой респиратор.

“Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно, однонаправленным потоком, выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни”, – объяснил заместитель министра.

Ляшко напомнил, что Минздрав рекомендует украинцам носить маски. Они снижают риск передачи коронавируса от инфицированного человека здоровому.

“Да, мы понимаем, что маска не защищает человека, это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем: без маски не заходить в общественные заведения – магазины, аптеки, на рабочие места. Потому что всех вас мы рассматриваем в качестве потенциальных больных. Когда есть маска на лице, то выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает 1,5 метра. Он может выделяться не более чем на 10–15 см”, – объяснил Ляшко.

В Украине пока не введен строгий масочный режим, но без масок не пускают в общественный транспорт, а также в магазины и аптеки. 1 апреля правительство сообщило, что в ближайшие дни в постановление о карантине будут внесены изменения по поводу обязательного ношения масок в общественных местах.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ограничения введены до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 965 тыс., из них более 203 тыс. выздоровели, а 49 236 человек умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 скончались.