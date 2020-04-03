 

Италия оценила влияние коронавируса на геостратегический баланс

03.04.2020, 6:08, Новости дня

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не ожидает изменения геостратегического баланса в мире из-за коронавируса.

Он признался, что больше обеспокоен «последствиями пандемии для мировой экономики», передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Ди Майо отметил, что помощь его стране оказали не только РФ и Китай, но и Албания, Куба и Польша, а также Франция и Германия. Вашингтон обещал поддержку в 100 млн долларов. 

Министр заявил, что «Италия всегда была мостом между Востоком и Западом», но остается частью ЕС и НАТО.

Он заявил, что «нет просто исторического сравнения для огромных последствий пандемии с точки зрения здоровья людей и экономики». По его мнению, «Европа переживает свой «час ноль».

Ди Майо считает, что поддержка со стороны властей Китая и США может позволить компаниям этих стран «выйти из кризиса более сильными», поэтому в Европе «должны найти соразмерный ответ».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире.

Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть — усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай».



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