Италия оценила влияние коронавируса на геостратегический баланс
03.04.2020, 6:08, Новости дня
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что не ожидает изменения геостратегического баланса в мире из-за коронавируса.
Он признался, что больше обеспокоен «последствиями пандемии для мировой экономики», передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
Ди Майо отметил, что помощь его стране оказали не только РФ и Китай, но и Албания, Куба и Польша, а также Франция и Германия. Вашингтон обещал поддержку в 100 млн долларов.
Министр заявил, что «Италия всегда была мостом между Востоком и Западом», но остается частью ЕС и НАТО.
Он заявил, что «нет просто исторического сравнения для огромных последствий пандемии с точки зрения здоровья людей и экономики». По его мнению, «Европа переживает свой «час ноль».
Ди Майо считает, что поддержка со стороны властей Китая и США может позволить компаниям этих стран «выйти из кризиса более сильными», поэтому в Европе «должны найти соразмерный ответ».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире.
Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть — усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай».
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