 

Русскоязычные американцы помогают оставшимся в аэропорту Нью-Йорка россиянам

03.04.2020, 6:05, Новости дня

Координационный совет организаций российских соотечественников США обратился к русскоязычным американцам с просьбой помочь оказавшимся в трудной ситуации россиянам, которые не могут улететь в Москву.

Председатель КСОРС Елена Брэнсон сообщила, что уже в первые же минуты после размещения на сайте организации этого объявления, сразу несколько человек предложило бесплатную помощь по размещению, передает ТАСС. А жители отдаленных штатов готовы перечислить деньги на размещение пассажиров в гостиницах.

"Мы не ожидали, что наши люди так быстро, искренне и с такой отзывчивостью воспримут просьбу о помощи".

В настоящее время в аэропорту Нью-Йорка из-за отсутствия мест на рейс компании "Аэрофлот" остаются россияне, большинство из которых смогут вылететь только 3 апреля. Но даже после этого часть граждан РФ останутся ждать следующего рейса, который вылетит из Нью-Йорка не ранее 7-8 апреля, если компании "Аэрофлот" не удастся договориться о дополнительном рейсе.

"Аэрофлот" отменил часть рейсов из Нью-Йорка в Москву в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево.



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