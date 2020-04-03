ВВС США могут заплатить Boeing $924 млн за недоделанный заказ

03.04.2020, 6:05, Новости дня

9 лет назад Boeing выиграл конкурс на создание заправочного воздушного танкера КС-46 Pegasus для американских военно-воздушных сил. Стоимость проекта — $44 млрд. Однако компания до сих пор не выполнила обязательства перед ВВС — самолет не доработан. В январе этого года начальник штаба генерал Дэвид Голдфейн направил авиапроизводителю письмо, в котором потребовал повышенного внимания к проекту.

"Ни один из сроков из соглашения не был соблюден”, — отмечает генерал, — “и последнее предложение Boeing откладывает окончательное исправление недоработок более чем на два года”.

ВВС США, как отмечает Reuters, имеют право удержать около $28 млн от стоимости каждого из первых 52 самолетов KC-46 Pegasus. Это своеобразная страховка, направленная на то, чтобы Boeing поставил полностью функциональные танкеры.

Однако сейчас военные, кажется, готовы пойти на уступки и поддержать компанию, ранее пострадавшую из-за проблем с 737 МAX, а затем получившую сокрушительный удар от коронавируса, отмечает агентство.

Руководство ВВС США рекомендовало заказчикам выплатить Boeing до $924 млн, сообщает Reuters со ссылкой на меморандум, имеющийся в распоряжении агентства и комментарии источника, знакомого с ситуацией. Таким образом оно хочет поддержать поставщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Reuters Отмечает, что речь идет не только о Boeing.

Меморандум, заключенный между ВВС и Boeing предполагает, что заправщик начнут использовать по прямому назначению. Пока же 33 поставленных самолета используют только для транспортировки топлива. При этом 30 марта стало известно, что у КС-46 обнаружили новую техническую проблему, связанную с утечками топлива. А это уже ставит под угрозу и самолет, и его экипаж.