В понедельник в Италии начинает работать госпиталь с российскими бригадами

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03.04.2020, 6:05, Новости дня

Полевой госпиталь в итальянском Бергамо, который помогали оборудовать российские военные, начнет в понедельник принимать пациентов.

Госпиталь рассчитан на 142 пациента. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Перед началом работы, как сообщает Минобороны РФ, российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами проходят подготовку: обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы.

Российские специалисты совместно с итальянскими военными к пятнице провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии, передает РИА Новости.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 45 тысяч человек скончались. В Италии самая тяжелая ситуация в Европе — число умерших уже почти 14 тысяч, число заразившихся перевалило за 115 тысяч. Глава Еврокомиссии извинилась перед итальянцами за отсутствие солидарности со стороны Европы, и Брюссель только теперь обещает помочь Риму.



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