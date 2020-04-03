Мнение: Молодые люди умирают от COVID-2019 запросто

03.04.2020, 6:04, Разное

Вот факты из России: 36-летняя Настя из Перми и 39-летний Сережа из Москвы – оба уже трупы. Да, диагноз COVID-2019. Все на статистику указывают. Мол, если ты моложе 39, ничего тебе не страшно. И не боятся. Коронавирус, мол, – фигня. Только стариков косит. А мы гулять пойдем и на работу. Ничего подобного. Источники – «Московский комсомолец», «Деловой интерес», «Коммерсантъ», «Медуза». Сами найдете ссылки, это просто, если вас в Гугле не забанили.

Но, спрашивается, где гарантия, что именно вы, так не любящие сидеть дома на карантине, не будете той самой погрешностью в статистике, как девочка из Бельгии 19 лет, мальчик из Великобритании 14 лет, или наши россияне: один умер в Коммунарке 2 апреля, другая в региональной больнице – 31 марта.

39-летний Сергей скончался в ночь на четверг в медицинском центре «Новомосковский» – то есть в больнице в Коммунарке. Ранее у него был подтвержден диагноз «коронавирус». Он был госпитализирован с Большой Очаковской улицы 24 марта со скверными признаками – высокая температура, “лающий” кашель, мокрота с кровью. Изначально его доставили в 51-ю горбольницу, однако в связи с ухудшением состояния перевезли в больницу в Коммунарке. Сегодня около 1 часа ночи он скончался.

А в Перми от коронавируса умерла главред местного еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова. 36-летняя талантливая и веселая журналистка скончалась 31 марта. О том, что у неё был COVID-19, стало известно только сейчас, пишет «Коммерсантъ». 24 марта Петрова была госпитализирована, ей поставили диагноз «пневмония». Второй тест на коронавирус подтвердил COVID-19. Однако пациентка скончалась 31 марта до получения результатов повторного анализа. Последние несколько дней она находилась на аппарате ИВЛ. По данным «Медузы», о диагнозе стало известно ещё при жизни Петровой.

И. о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работу краевого оперштаба. «Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!»

И вроде бы, даже никаких сопутствующих заболеваний у них не было. Просто тяжелая форма коронавируса. И привет родне, которая давно заждалась на том свете.

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