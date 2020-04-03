Мнение: В США морги закончились, а Путин – должен уйти!

03.04.2020, 5:54, Разное



Немного либеральности вам в ленту. Реально, мне даже жаль (на самом деле нет) подонков, которые называют себя по-прежнему – либералы и демократы. Вот, например, уважаемый Леонид Гозман на сайте радио "Эхо Москвы" написал, что он был бы рад – чтобы Путин сказал, вчера, разумеется, он устал и уходит. Конечно, у нас же тут проблем нет, как Сталин перед Курской Битвой, а лучше – перед взятием Берлина бы соскочил. Реально, этих дебилов надо мало того, что показывать в режиме 24 на семь – им надо дать ОХРАНУ, потому что доброе население выйдет из самоизоляции и вспомнит так, что мало не покажется.

Вот, смотрите, в США нет мест в моргах – как говорил незабвенный дядя Митя из одного шикарного советского кино. Чо там Трампу – объявляют вотум недоверия? Да нихрена – его рейтинг на максимумах! Хотя мы помним, что у демократов там ручных СМИ, как у нас навальняток, даже больше. Но, оказывается, Путин – переложил ответственность на глав регионов!

Тут надо заметить две важные вещи. Мне уже очевидно, что в либеральные СМИ набирают подлецов и подонков. Тупых – подлецов и подонков. Потому что, во-первых, вы же клоуны, орете, что Путин царь, а надо – демократию? Так жрите, это и есть она – только не как вы любите, получать бабло и не работать, это еще ответственность. Губернаторов набирают, вы думаете, по принципу Никиты Белых – но есть мнение, Путин думает иначе.

В общем, Путин решает все сам – плохо, Путин не решает все сам – тоже плохо. Вот это, детки, и называется современный либерализм. Даже если им дать сейчас власть – они обгадятся и будут нам рассказывать, что Путин виноват. Да, господи, вы на Украину посмотрите.

И, конечно, сейчас мудаки мне будут писать, что в США горе и нельзя писать о них плохое. А я не пишу "плохое" – я пишу ПРАВДУ. Пока вы, мудаки, нам рассказывали, что "Комиссар врет" и в России все плохо. Где та самая эффективная-то западная медицина? Путин украл?

Так и живем.

Счастья вам.