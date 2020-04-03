Медики: У людей с коронавирусом могут появиться неврологические симптомы

03.04.2020, 5:53, Разное

Медики сообщили, что у людей с коронавирусом могут появиться неврологические симптомы. Главными из них являются судороги и инсульт.

Основными симптомами COVID-19 считаются кашель, затруднённое дыхание и повышенная температура тела. Тем не менее, в единичных случаях у пациентов может произойти изменение сознания. Например, совсем недавно жительнице Мичигана с трудом удалось назвать врачам собственное имя. После сканирования выяснилось, у женщины отёк и воспаление мозга, свойственные некротической энцефалопатии. Стоит отметить, что зачастую данное заболевание становится осложнением после некоторых вирусов, к примеру, гриппа.

«Обнаруженное нами вирусное воспаление указывает на то, что в некоторых случаях коронавирус проникает сразу в мозг», – цитирует The Times доктор Элисса Фори.

Мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, у которого со временем был обнаружен коронавирус, потерял способность говорить и перенёс сердечный приступ. Кроме того, данный вирус диагностировали ещё у нескольких пациентов преклонного возраста в Коннектикуте. Однако изначально они обратились к врачу с симптомами неврологии, не имея при этом ни кашля ни лихорадки.