France 24 – Нетаньяху повторно отправился на карантин из-за контакта с заражённым министром здравоохранения

03.04.2020, 5:28, Новости дня

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось отправиться на карантин во второй раз подряд из-за его контактов с министром здравоохранения Яковом Лицманом, у которого обнаружили коронавирус, пишет France 24. Как напоминает корреспондент телеканала, в прошлый раз глава израильского правительства вынужден был самоизолироваться после общения со своим советником по делам ультраортодоксальных общин.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось самоизолироваться во второй раз подряд. Причиной стали его контакты с министром здравоохранения Яковом Лицманом, у которого обнаружили коронавирус. Давайте сейчас перенесёмся в Иерусалим и поговорим с Иррис Маклер. Иррис, кому полагается теперь уйти на карантин, после того, как у министра здравоохранения подтвердили коронавирус?

ИРРИС МАКЛЕР, корреспондент: Да, как вы уже сказали, премьер-министру пришлось снова отправиться на карантин, также как и главе Моссада, и руководителю Национального совета безопасности. Кроме того, уйти на карантин пришлось всем, кто занимается урегулированием кризиса внутри министерства здравоохранения, а также руководителю крупнейшей в Иерусалиме больницы. Как мы видим, дело касается целого ряда людей.

Биньямину Нетаньяху пришлось отправиться на карантин повторно, поскольку в прошлый раз он контактировал со своим советником по делам ультраортодоксальной общины. Глава министерства здравоохранения также принадлежит к ультраортодоксам.

И, мне кажется, это является отражением происходящего как в кабинете премьер-министра, так и в обществе, где ультраортодоксы представлены всё шире. Я слышала, как руководитель крупнейшей больницы Тель-Авива говорил о том, что ультраортодоксы представляют 10% населения, однако именно они составляют 50% всех тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому происходящие стало попросту ещё одним признаком того, как широко распространено это явление.

Скажите, почему в ультраортодоксальной общине показатели заболеваемости настолько выше?

ИРРИС МАКЛЕР: Отчасти это связано с их образом жизни. Для него характерно тесное общение, общинный уклад. Однако это также связано с тем, как урегулируется этот кризис. Я не думаю, что раввины, которые могут по-настоящему влиять на ультраортодоксов — поскольку ультраортодоксы не прислушиваются в той же степени к государству — понимают серьёзность ситуации. Они не закрыли школы, люди не подчинялись требованиям.

Проблема, с токи зрения государства, заключалась в выборочном принуждении к исполнению указов. В Израиле действуют крайне строгие правила касательно соблюдения дистанции в общественных местах, которые начали действовать ещё раньше, чем во Франции. Однако в среде ультрадортодоксов они не были внедрены со всей строгостью. Поэтому ультраортодоксальные раввины объясняли людям, что они могут не подчиняться законам, полиция не принуждала их к соблюдению правил, и вот, к чему это привело.

Дата выхода в эфир: 2 апреля 2020 года